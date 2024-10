CT do Fluminense: onde o Tricolor treina no Rio de Janeiro?

CT do Fluminense ganhou o nome do ex-goleiro e ídolo do time, José Castilo. (Foto: Fluminense)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 11:06 • São Paulo

O Centro de Treinamento Carlos José Castilho, conhecido como CT do Fluminense, é o local onde o Fluminense realiza seus treinamentos desde 2016. Localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o CT ocupa uma área de 40 mil metros quadrados e oferece uma estrutura moderna e completa para os atletas. A escolha do nome homenageia o ex-goleiro do clube, que é um dos maiores ídolos do Tricolor. Desde sua inauguração, o CT do Fluminense tem sido o coração da preparação física e técnica do time principal, além de ser utilizado por outras equipes do clube.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Estrutura do Fluminense

A estrutura do CT do Fluminense foi desenvolvida para oferecer tudo o que os atletas precisam para um treinamento completo. O local possui três campos de futebol com medidas oficiais, academia moderna e equipada, sala de fisioterapia, hidromassagem, piscina e sauna, além de um vestiário amplo e bem equipado. O CT também conta com áreas dedicadas ao departamento médico e fisiológico, proporcionando suporte completo aos jogadores para prevenção e recuperação de lesões.

A sede inclui ainda salas de vídeo e espaços para reuniões e análise de desempenho, facilitando o trabalho de técnicos e comissão. Recentemente, o acesso ao CT foi facilitado com a criação de uma nova rua, melhorando a acessibilidade ao centro. Esse investimento reflete o compromisso do Fluminense em oferecer uma infraestrutura de ponta para seu elenco.

Endereço do CT do Fluminense

Avenida Arroio Fundo, 850 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22775-070.

Como chegar ao CT do Fluminense de carro ou transporte público

Partindo do centro do Rio de Janeiro, o CT do Fluminense fica a aproximadamente 30 km. O trajeto de carro leva cerca de 50 minutos a 1 hora, dependendo das condições de trânsito. A rota mais direta é pela Avenida Brasil, seguida pela Linha Amarela e depois a Avenida das Américas, até a chegada na Avenida Arroio Fundo.

Para quem prefere o transporte público, uma opção é pegar o metrô até a estação Jardim Oceânico e, de lá, um ônibus BRT até o terminal próximo ao CT, seguido de uma caminhada curta. Este trajeto leva em torno de 1 hora e 30 minutos.