Kauã Elias, do Fluminense, desperta interesse de clube espanhol

O atacante Kauã Elias, do Fluminense, despertou, nas últimas semanas, o interesse da Real Sociedad, da Espanha. A informação é do jornalista italiano Matteo Moretto, do portão Relevo. Aos 18 anos, o jogador já recebeu várias consultas, mas é a equipe de San Sebastian que se mostrou mais interessada.

Matteo também afirmou que a Real também solicitou relatórios completos sobre o desempenho do atleta pelo Fluminense. A multa de Kauã é de R$ 429 milhões para clubes do exterior (70 milhões de euros). Além disso, no ano passado, o seu vínculo com o Tricolor, que ia até 2026, foi estendido até o final de 2029.

Desde que foi promovido ao time principal, Kauã Elias tem mostrado seu valor não apenas com gols, mas também com sua capacidade de influenciar positivamente o jogo. Sua presença se tornou crucial em um momento em que o Fluminense luta para se afastar da zona de rebaixamento.

Números de Kauã Elias pelo Fluminense em 2024

Jogos: 34

34 Gols: 6

6 Assistência: 1

1 Minutos em campo: 1497 minutos

1497 minutos Participação em gols: 7