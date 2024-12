Marcelinho Carioca revela nova namorada após um ano de sequestro com mulher casada

Marcelinho Carioca revelou na última segunda-feira (2) o início do relacionamento com a modelo Ariane Carvalho. O início da relação acontece após pouco mais de um ano do sequestro do ex-jogador do Corinthians, por conta do envolvimento no passado com uma mulher casada.

Além de modelo, a nova namorada do ex-jogador é produtora e Rainha da Festa de Peão de Jandira, cidade no interior de São Paulo. Ariane é famosa na cultura e já ganhou títulos de 2ª Princesa da Festa do Peão da Americana de 2022 e Rainha da Festa do Peão de Cotia de 2019. Ela também já chegou a trabalhar em programas da emissora SBT.

Marcelinho Carioca e nova namorada, Ariane Carvalho (Foto: Reprodução/Instagram)

Relembre o sequestro de Marcelinho Carioca

O anúncio do novo relacionamento aconteceu pouco mais de um ano após o ex-jogador ter vivido um sequestro por ter se envolvido com uma mulher casada. O caso aconteceu em dezembro do ano passado após um show do Thiaguinho, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. Na época, Marcelinho também foi vítima de extorsão pelos sequestradores.

Durante o crime, o antigo camisa 10 do Timão foi mantido em uma casa na região metropolitana de Itaquaquecetuba (SP). Além dele, a mulher identificada como Taís Moreira, que estaria traindo o marido com o ex-jogador, também foi sequestrada.

Após uma denúncia anônima, a polícia localizou a casa e resgatou as duas vítimas. Ao todo, cinco pessoas foram presas pelo envolvimento no crime.