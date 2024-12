O ex-meio-campista Ronaldinho Gaúcho lançou na última semana um curso online chamado 'Manual do Bruxo'. O novo projeto do ícone do futebol internacional tem como objetivo capacitar jovens atletas em técnicas e táticas de futebol. A iniciativa foi divulgada no último dia 21 de dezembro, marcando uma nova etapa na carreira do ex-jogador, agora voltada para o desenvolvimento de jovem talentos no esporte.

O 'Manual do Bruxo' é promovido pelas empresas Growth Venture, Fama Licenciamentos e Assis Moreira Group, instituição do irmão do antigo camisa 10. O projeto oferece vídeo-aulas administradas por Ronaldinho e pela jornalista Fernanda Gentil, parceira do projeto. A adição da comunicadora no curso busca adicionar uma perspectiva de relação com a imprensa.

- Passei anos jogando bola e conquistando muita coisa boa. O Manual do Bruxo é um jeito que encontrei de agradecer tudo que o futebol me deu durante minha vida, que o projeto inspire a turma nova a praticar o futebol de um jeito alegre e divertido - disse Ronaldinho Gaúcho.

Como será o curso?

O programa é dividido em cinco módulos que cobrem fundamentos essenciais do futebol, incluindo drible, passe e finalização. Além disso, as aulas também buscam promover a criatividade e a técnica, que caracterizaram a caminha de Ronaldinho no esporte. Tudo isso, será acompanhado por dicas do craque.