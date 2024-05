Mansur relembra reforço do Flamengo que foi indicação de ‘olheiro cego’

Mansur relatou caso durante podcast (Foto: Reprodução / Sportv)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/05/2024 - 19:19 • São Paulo (SP)

O jornalista Eduardo Mansur relembrou o dia que descobriu que uma contratação do Flamengo foi feita após indicação de 'um olheiro cego'.

Em entrevista ao 'podcast 'Charla Podcast', relembrou o caso. Tratava-se do lateral China, que foi anunciado no Flamengo em 2004. Na época, Mansur teve a ideia de investigar como era vida e como foi a infância do jogador em Bangu, no Rio de Janeiro.

Lá, se deparou com o campo de futebol onde o ex-atleta começou a jogar e com um senhor que teria o descoberto. Em uma conversa, este olheiro relatou que não enxergava.

- Não sei se vocês vão lembrar de um lateral-direito chamado China. Foi anunciado no Flamengo que tinham contratado um lateral chamado China. O pessoal falou 'Ah vamos ver onde ele cresceu, lá em Bangu'. Chegando lá, apontaram o campo onde ele começou a jogar. Tinha um senhor lá com umas crianças, jogando. O senhor começou a conversar comigo e disse 'Você não percebeu, mas eu sou cego' - contou Mansur.

Ao questionar como o senhor sabia que China jogava bem, Mansur foi surpreendido pela resposta: confiou em outras crianças.

- Aí eu perguntei como ele percebeu que o China era bom. Ele disse 'sensibilidade de criança, as crianças diziam que ele era o melhor e criança não mente'. Fui para a redação e a edição do jornal colocou 'Reforço do Flamengo foi descoberto por um cego' - completou.