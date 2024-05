Pedro pode bater recorde de Gabigol no século pelo Flamengo

Pedro celebra gol diante do Amazonas, pela Copa do Brasil (Foto: Suamy Beydoun/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 25/05/2024 - 13:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Pedro vive ano goleador no Flamengo e está a caminho de bater recorde que pertence a Gabigol. Com o gol marcado na última quarta-feira (22), na vitória do Rubro-Negro sobre o Amazonas por 1 a 0, o centroavante chegou a 18 em 24 partidas oficiais em 2024, números que o credenciam a se tornar o maior artilheiro de uma temporada do clube no século XXI.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

O camisa 9 da Gávea tem média de 0,75 gol por jogo neste ano - na prática, é como se Pedro balançasse as redes três vezes a cada quatro compromissos do Fla. No ano passado, o atacante entrou em campo em 61 partidas, quantidade que vem sendo constante nas últimas três temporadas (62 em 2022 e 60 em 2021).

Caso repita entre em campo na mesma frequência em 2024 e continue marcando no mesmo ritmo, Pedro chegará a 45 gols neste ano. Isso seria o suficiente para superar o recorde de Gabigol no século XXI, de 43 bolas na rede em 59 partidas em 2019, uma média de 0,73. O recordista no quesito em todos os tempos, no entanto, é Zico, com incríveis 81 gols pelo Flamengo em 1979 (89 incluindo Seleção Brasileira).

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Para alcançar a marca de Gabriel, no entanto, Pedro precisa que o Rubro-Negro avance nas competições mata-mata. As 32 rodadas restantes do Brasileirão e os dois jogos garantidos das oitavas de final da Copa do Brasil até seriam suficientes para o centroavante igualar o recorde na média de gols atual, mas, para isso, ele teria de atuar em, literalmente, todas as partidas restantes até o fim do ano.

Assim, a caça de Pedro ao título de maior artilheiro do Flamengo em uma temporada no século XXI continua na próxima terça-feira (28). A equipe recebe o Millonarios, da Colômbia, na última rodada da fase de grupos da Libertadores. Uma vitória garante o Rubro-Negro nas oitavas de final da competição.

Pedro pode bater recorde de gols do companheiro Gabigol no Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

MAIS FLAMENGO