Flamengo: Gabigol irá à Suíça para novo julgamento; saiba data

Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 20:34 • Rio de Janeiro (RJ)

Atacante do Flamengo, Gabigol terá novo julgamento pela acusação de tentativa de fraude em exame antidopagem, desta vez na Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça. O jogador foi punido com supensão de dois anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) em março, mas conseguiu efeito suspensivo no fim de abril. A nova audiência acontecerá no dia 7 de junho.



A informação de que Gabriel participará presencialmente do julgamento foi publicada pelo jornalista Venê Casagrande. Contudo, o atacante não será desfalque no Flamengo por conta da viagem, já que a equipe joga contra o Vasco no dia 2 de junho e volta a campo apenas no dia 13, contra o Grêmio.

O CAS julgará o caso de Gabigol e decidirá se o atacante continuará suspenso até abril de 2025 ou será absolvido. O tribunal internacional é a última instância da Justiça no esporte; ou seja, caso seja considerado culpado das acusações, o atacante do Flamengo não poderá entrar com outro recurso a fim de se livrar da punição.

