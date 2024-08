Fim da linha: Justiça de São Paulo manda mansão de Cafu a leilão

Cafu terá mansão leiloada por conta de dívida que supera R$ 10 milhões (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 13:18 • Rio de Janeiro

A Justiça de São Paulo definiu que irá leiloar a mansão de Cafu, pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira, avaliada em R$ 40 milhões. De acordo com o site "UOL", a decisão foi publicada pela 1ª Vara Cível de Barueri na última segunda-feira (12). A empresa Vob Cred Securitizadora processa o ex-jogador por um dívida que supera R$ 10 milhões.

Em nota, o tribunal declarou que a definição aconteceu por conta de Cafu tentar atrasar de todas as formas o andamento do processo. Na visão da Justiça, o antigo lateral tenta evitar o pagamento da dívida cobrada pela empresa.

- O devedor se utiliza de todo e qualquer instrumento para retardar a marcha processual e evitar a satisfação da execução - disse o juiz Bruno Paes Straforini, em decisão publicada nesta segunda-feira (12), na 1ª Vara Cível de Barueri.

Vale lembrar, que o magistrado rejeitou um recurso recente da defesa do ex-jogador para tentar evitar o leilão. No documento, os representantes do pentacampeão mundial alegaram haver interesse jurídico da União Federal no processo. Isso porque, o terreno onde se localiza a propriedade pertenceria ao patrimônio público.

Sem sucesso, o Tribunal definiu que a mansão irá a leilão. O leiloeiro responsável pelo certame marcou o evento para o próximo dia 16 de setembro, às 15h, de forma online. Primeiro vai ocorrer uma oferta pelo valor total do imóvel (R$40 milhões) e, em seguida, uma oportunidade de lance pela metade do preço R$ 20 milhões.

Relembre o caso

A ação que levou a propriedade a leilão é referente a um processo aberto pela empresa Vob Cred Securitizadora em fevereiro de 2018. Cafu é cobrado por uma dívida que supera R$ 10 milhões. O ex-jogador não nega a dívida e tenta evitar o leilão da mansão, onde mora atualmente com a família.

O bem do capitão do penta tem 2.581 m², quatro andares, seis suítes, e possui piscina, quadra de futebol society, salão de jogos, sala de cinema, sala de troféus, saunas e elevador.