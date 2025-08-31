Neymar reclama de gol anulado em Santos x Fluminense e sugere mudança no VAR
Duelo na Vila Belmiro terminou empatado sem gols pela 22ª rodada do Brasileirão
O empate sem gols entre Santos e Fluminense na Vila Belmiro, na tarde deste domingo (31), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve gosto de derrota para o time da casa. Isso porque o Peixe teve chances de sair de campo com os três pontos e, inclusive teve gol anulado pelo VAR no final da partida, quando Tiquinho Soares marcou.
Após o apito final, o atacante Neymar disse que o "VAR atrapalhou o bonito do futebol" e sugeriu mudanças sobre o assunto impedimento.
- Mais uma vez o VAR atrapalhou o bonito do futebol, né? São detalhes que, na minha opinião, eu mudaria essas regras. O pé é a nossa base, então não tinha que ser traçada a linha ali. Enfim, isso aí sair outra coisa, não sou eu que mando, é só uma opinião que eu tenho - disse o camisa 10 santista.
Em relação ao duelo, Neymar também falou sobre o que precisa mudar para que o Alvinegro conquiste bons resultados para sair da parte de baixo da tabela de classificação do Brasileirão, já que tem apenas 22 pontos até o momento.
- Conseguimos fazer um bom jogo no segundo tempo. Acho que faltou acertar uns passes, o último passe acho que está faltando. Acho que está com muito nervosismo em acertar e são detalhes que a gente tem que procurar acertar o mais rápido possível, porque está chegando o fim do campeonato, estamos no segundo turno e a água já está batendo na bunda - avaliou Neymar.
Neymar fora da lista de convocados da Seleção Brasileira
Fora da lista de convocados da Seleção Brasileira por Carlo Ancelotti para a disputa dos últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, em jogos a serem realizados no dia 4, contra o Chile, e dia 9, contra a Bolívia, Neymar falou que foi uma opção do treinador, já que ele não tem problemas físicos neste momento.
- Foi um edema que eu tive no adutor, foi um incômodo, na verdade, que não foi nada de mais, tanto que eu joguei hoje, eu já não ia jogar contra o Bahia mesmo, então preferiram me poupar dos treinos para poder me recuperar. Bom, acho que fiquei de fora porque foi por opção técnica mesmo, acho que não tem nada a ver de condição física, opinião treinador. E eu respeito, já que eu estou de fora, nos basta a torcer pela nossa seleção para que eless possam fazer bons jogos - concluiu o jogador.
