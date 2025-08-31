Vojvoda comenta estreia na Vila e opina sobre o desempenho do Santos: ‘Faltou efetividade’

O Santos ficou no empate por 0 a 0 diante do Fluminense, neste domingo (31), na Vila Belmiro, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Juan Pablo Vojvoda, que estreou oficialmente como técnico do Peixe, demonstrou emoção durante sua apresentação na semana passada, ao falar sobre o novo desafio na carreira e sobre a grandeza de Pelé.

Após a partida, Vojvoda comentou sobre sua primeira semana de treinos no Santos e também destacou a recepção da torcida ao time e à sua chegada.

— Estou um pouco ansioso pela responsabilidade que tenho. Já estou há mais de quatro anos no futebol brasileiro. Conheço e gosto do país, mas vivo cada jogo com muita responsabilidade, talvez precise relaxar um pouco mais. Sou uma pessoa que vive esse momento desta forma. Desfrutei dos treinos, do momento de estar com os jogadores e de planejar as atividades. Vai levar um tempo, mas é um clube grande e que gosto muito. Quero esse desafio — afirmou, sobre sua primeira semana no Santos.

Soteldo e Neymar durante o duelo entre o Santos e o Fluminense, na Vila Belmiro. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

O jogo:

Vojvoda avaliou a atuação do Santos e destacou a falta de efetividade da equipe, que contou com o retorno de Zé Ivaldo à zaga titular, ao lado de Luan Peres.

— Faltou o gol. Tivemos boas opções, principalmente no segundo tempo, em um jogo por dentro interessante com Neymar e Rollheiser. Sabemos que precisamos encaixar essas situações. No primeiro tempo, fomos um time de transição; no segundo, procuramos impor nosso jogo com posse de bola. Sabemos que cada etapa da partida é distinta. Faltou efetividade. Convertendo um gol, teríamos um resultado diferente. Precisamos continuar trabalhando, acreditando e criando chances de gol. Partidas muito fechadas não oferecem muitas alternativas. Enfrentamos um adversário que fechou bem suas linhas no segundo tempo, com uma linha de cinco, e faltou pouco para abrir o placar — afirmou.

No intervalo, Zé Rafael afirmou em entrevista ao SporTV que a equipe precisava demonstrar mais confiança para superar as dificuldades do jogo.

Quando foi contratado, Juan Pablo Vojvoda trouxe consigo os auxiliares Nahuel Martínez e Gáston Liendo, o preparador físico Luis Azpiazu, o preparador de goleiros Santiago Piccinini e o psicólogo Christian Rodríguez.

O Santos não contava com um psicólogo na comissão técnica havia anos, e o treinador explicou a importância do trabalho mental no futebol.

— O psicológico é uma parte muito importante do futebol. Muitas vezes, o melhor psicólogo é o próprio resultado, até para o treinador. Dentro de todos os aspectos do jogo, que são muitos, está a parte mental. Nos momentos difíceis com os jogadores, especialmente diante da pressão da torcida, que é passional, é preciso ser forte e confiar em si mesmo. Essa força é fundamental. O jogador está sempre exposto a essas situações — destacou.

O Santos volta a campo no dia 14 de setembro, quando enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV, às 16h (de Brasília), pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe terá dois dias de folga devido à Data Fifa e retornará aos treinos na quarta-feira (3).