Ídolo do Corinthians e do Atlético-MG, Jô volta a vivenciar situação delicada fora de campo. Maiara Quinderolly, ex-amante do jogador, afirmou que emitiu um pedido de prisão pelos atrasos de 5 meses de pensão alimentícia. Nas redes sociais, ela pediu ajuda para encontrar o atleta.

Maiara agradeceu o apoio dos internautas no caso por meio dos stories do Instagram. No vídeo, ela pede a prisão do jogador.

— Minhas seguidoras maravilhosas, obrigada por me encaminharem fotos do genitor do João! Isso realmente me ajuda com muita coisa. Porém, muitas vezes, demoro para ver. Então, já liga e denuncia que me ajuda mais ainda. Chegou a um ponto que as fotos são o de menos. Pode denunciar que a ação da Justiça já pode ser feita na hora. Já conseguimos — disse Maiara.

O relacionamento extraconjugal entre Jô e Maiara foi marcado pelo nascimento de João Gabriel, em 2023. À época, o artilheiro era casado com Claudia Silva, com quem teve dois filhos e passou 16 anos juntos.

🔒 Histórico de prisão por pensão alimentícia

Em dezembro de 2024, Jô foi preso por falta de pagamento de pensão alimentícia. Na ocasião, a polícia deteve o jogador em treino do Itabirito, seu último clube. Após prestar depoimento, ele foi conduzido ao Ceresp (Centro de Remanejamento de Presos), em Contagem. Após uma noite, o atleta foi liberado mediante ao pagamento o pagamento das pendências.

Contudo, a primeira vez de Jô aconteceu em maio do ano passado, também por atraso na quitação da pensão, quando ainda atuava pelo Amazonas. Assim como da segunda vez, o atleta foi liberado após a dívida quitada.

