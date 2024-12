Atacante Jô é preso por falta de pagamento de pensão alimentícia

O atacante Jô foi preso nesta quarta-feira (18), em Belo Horizonte, por falta de pagamento de pensão alimentícia. A polícia deteve o jogador após o treino do Itabirito, time atual do atleta. Após prestar depoimento, o centroavante foi liberado para realizar o pagamento.

A juíza Camilli Queiroz da Silva Gonçalves, do Tribunal de Justiça da Bahia, foi a responsável por expedir o mandado de prisão do jogador. O atacante já havia sido preso em maio deste ano pelo atraso no pagamento de pensão, quando ainda atuava pelo Amazonas.

Revelado pelo Corinthians, Jô passou por Internacional, Atlético-MG e Ceará no Brasil. Fora do país, o jogador vestiu as camisas de CSKA Moscou-RUS, Manchester City-ING, Everton-ING, Galatasaray-TUR, Al-Shabab-EAU, Jiangsu Suning-CHN e Nagoya Grampus-JAP.