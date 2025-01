Mãe de filha de ex-Internacional expõe atraso de pensão alimentícia

Letícia Nogueira, ex-mulher do atacante Cassiano Dias, ex-Internacional, expôs na última quinta-feira (16), que vive um problema com pensão alimentícia com o ex-companheiro. Através de uma postagem nas redes sociais, ela declarou que o atleta está com dívida na despesa.

De acordo com a influenciadora, Cassiano se recusa a pagar o débito do mês de janeiro. O motivo seria o fato de da criança está na companhia do pai passando as férias em Lisboa, onde o atacante vive atualmente. Ele defende o Casa Pia, clube da primeira divisão do Campeonato Português.

No pronunciamento, Letícia declarou que tentou convencer o atleta a pagar o compromisso. Contudo, não teve sucesso. Cassiano manteve o posicionamento, negligenciando o acordo na justiça.

- O que se faz com pai que deve pensão e acha que está no seu direito, que tem razão? A criança está lá de férias, mas eu já expliquei, já tive paciência, mas acabou. Em janeiro a gente paga matrícula do colégio, a mensalidade, e tem um custo ainda maior. Não é porque a criança não tá comigo comendo, que não tenho conta pra pagar (…) É engraçado que esse tipo de pai, de ser humano, acha que vivo do dinheiro dele, como se a criança não tivesse gastos. Só quem é pai e mãe presente sabe o quanto custa uma criança dentro de casa - desabafou Letícia nas redes sociais.

Letícia Nogueira se manifestou contra Cassiano nas redes socias (Foto: Reprodução/Instagram)

Carreira de Cassiano

O atacante, aos 35 anos, chegou como novo reforço do Casa Pia, de Portugal, em setembro do ano passado. Durante o período em atividade, ele teve uma grande passagem pelo Internacional, mas não conseguiu ter sucesso nos cinco anos que se manteve no clube.

Assim, o atleta acumulou empréstimos entre os anos de 2012 e 2017, tendo passagens por diversos times brasileiros. Foram os casos de Criciúma, Santa Cruz, Fortaleza, Goiás e Brasil de Pelotas.