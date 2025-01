Ídolo do Corinthians comenta desavença com Fagner: ‘Nunca foi meu amigo’

Ídolo do Corinthians, Emerson Sheik chamou atenção por uma declaração sobre Fagner, recém-contratado pelo Cruzeiro. Durante o programa "Arena SBT", o apresentador Benjamin Back relembrou uma provocação do lateral ao ex-atacante por conta de uma crítica do comentarista ao zagueiro Gil. Sheik comentou o assunto e afirmou que não era amigo de Fagner.

Em 2023, Sheik fez uma crítica ao desempenho de Gil, que na época ainda jogava no Corinthians. Na ocasião, o ex-atacante afirmou que o zagueiro "estava longe de ser o que já foi". Nas redes sociais, Fagner defendeu o até então companheiro de equipe e ironizou: "Belo exemplo ele foi dentro e fora de campo para falar de um cara como o Gil!".

O assunto voltou à tona no programa da última segunda-feira (13), quando Benja recordou a situação. Sheik não se omitiu da resposta e afirmou que Fagner "não tem perfil para ser meu amigo".

- O que ele falou, tomou dores em uma situação completamente distinta do que eu falei. Eu fui extremamente respeitoso com o Gil, como eu sempre tento ser. E ele (Fagner) tentou inverter o que eu falei. Eu nunca tive nenhum tipo de problema com ele no Corinthians, mas nunca foi meu amigo. Nunca teve o perfil para ser meu amigo, mas também não era inimigo. O Gil era um cara que eu brincava muito, o Fagner não - disse Sheik.

Emerson Sheik e Fagner pelo Corinthians

Contratado em 2011 pelo Corinthians, Sheik conquistou Libertadores, Mundial de Clubes, Brasileirão, Recopa Sul-Americana e Paulistão pela equipe. Fagner, que chegou ao Alvinegro em 2014, venceu dois Brasileiros e três Paulistas pelo clube.

