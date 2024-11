Vanderlei Luxemburgo detona ex-jogador do Vasco: ‘Tirou dinheiro da minha família’

Luxemburgo relembrou briga na Justiça com Edmundo (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 05:40 • Rio de Janeiro

Vanderlei Luxemburgo detonou o ex-jogador Edmundo na última segunda-feira (11). O técnico relembrou a briga jurídica que traçou contra o antigo atleta nos anos 2000. Ao abordar o tema, ele realizou declarações pesadas e expôs mágoa com o episódio.

➡️Mauro Cezar ‘traduz’ nota da diretoria do Flamengo sobre afastamento de Gabigol

➡️Adriano Imperador receberá honraria do Estado do Rio de Janeiro; entenda

A fala do técnico aconteceu durante participação no podcast Benja Me Mucho, no jornalista Benjamin Back. Ao se referir a Edmundo, Luxemburgo afirmou que não o cumprimentaria, pois ele teria "tirado dinheiro" da sua família.

(Não cumprimentaria) o Edmundo porque todo mundo sabe que ele tirou dinheiro da minha família sem ter direito. Eles sabem, no mundo da bola, que eu não devia nada para ele. O mundo da bola sabe! Mas ele foi sacana, não foi legal comigo. Dizia que eu era (como um) pai para ele e tirou dinheiro da minha família. Mas, tudo bem, eu entrego para Deus. Deus sabe o que vai fazer - disse o ex-treinador.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Luxemburgo x Edmundo

O impasse entre os dois acontece desde os anos 90. Edmundo alega que Luxemburgo não quitou uma dívida adquirida com ele. Apesar de se declarar inocente, o ex-treinador perdeu o processo na Justiça, em 2015. A partir disso, a relação entre os dois piorou.

Em 2021, o ex-jogador do Vasco contou a própria versão do caso. Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda, do humorista Rogério Vilela, Edmundo afirmou ter emprestado dinheiro a Luxemburgo, e nunca recebeu a quantia de volta, antes de vencer o processo na justiça.

- O Vanderlei (Luxemburgo) foi fundamental (na minha carreira). Eu tenho meus problemas pessoais com ele, resolvidos da minha parte. Emprestei um dinheiro para ele, em 1996, e ele não me pagou. Fui para a Justiça, recebi um valor muito maior (cerca de R$2,3 milhões) e ele é bravo com isso até hoje. Parou de falar comigo - contou o atacante.

Edmundo defendeu diversos clubes brasileiros, mas se eternizou com a camisa do Vasco. Ele teve o primeiro contato com Luxemburgo em 1993, no Palmeiras. Na época, os dois foram campeões juntos de dois Brasileiros (1993 e 19994), um torneio Rio-São Paulo (1993) e dois Campeonatos Paulistas (1993 e 1994). Todos os títulos no alviverde paulista.