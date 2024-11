Luxemburgo elege gigante da Série A mais difícil de trabalhar: ‘Muito exigente’

Luxemburgo teve breve passagem pelo Corinthians, em 2023 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF Ettore)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/11/2024 - 06:40 • São Paulo (SP)

Técnico com passagens por gigantes brasileiros, Vanderlei Luxemburgo elegeu o clube 'mais difícil' de trabalhar. Questionado sobre o assunto pelo apresentador Benjamin Back, o treinador escolheu o Palmeiras e ainda comentou sobre críticas recentes da imprensa ao trabalho de Abel Ferreira.

- O Palmeiras. Palmeiras tem uma torcida que te cobra muito por qualquer instabilidade. É muito difícil, muito exigente. Eu vi gente da imprensa falando que o tempo do Abel Ferreira no Palmeiras está terminando. Tá de brincadeira, né? - começou Luxemburgo, no podcast "Benja Me Mucho".

- O Alex Ferguson ficou 30 anos lá (no Manchester United). Você acha que ele ganhou todos os campeonatos? Claro que não. O percentual do Abel é fantástico. Ele não ganhou esse ano, mas você tem dúvida que no ano que vem, pela estrutura que tem, o Palmeiras não vai estar disputando competições para ganhar? - completou o técnico.

Pelo Palmeiras, Luxemburgo somou cinco passagens, com oito títulos, incluindo Brasileirão, Paulistão e Torneio Rio-São Paulo. Além do Alviverde, o técnico também comandou outros gigantes, como Vasco, Fluminense, Flamengo, Santos, Corinthians, Cruzeiro, Atlético-MG, Grêmio e Real Madrid-ESP. Luxa também foi treinador da Seleção Brasileira.

Luxa não deve mais atuar como técnico

Durante papo no "Charla Podcast", Vanderlei Luxemburgo afirmou que não pretende mais trabalhar como treinador. O veterano de 72 anos afirmou que não quer mais "denegrir" a imagem vitoriosa que construiu no futebol. O técnico trabalhou pela última vez no Corinthians, em 2023.

