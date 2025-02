Luxemburgo fecha acordo para ser comentarista na TV aberta

Vanderlei Luxemburgo é o mais novo comentarista da Band. O treinador assinou contrato com a emissora nesta quinta-feira (20) e se juntará a Galvão Bueno no programa "Galvão e Amigos", nas noites de segunda-feira. A informação foi divulgada pela coluna do jornalista Gabriel Vaquer, no jornal "Folha de São Paulo".

Luxa tem experiência na função. Ele integrou a equipe do extinto canal Fox Sports durante as Copas do Mundo de 2014 e 2018, comentando partidas e participando de programas da casa. Além disso, fez participações esporádicas em transmissões da Rede Globo e da Rádio Capital.

Na Band, Vanderlei terá a primeira oportunidade como comentarista fixo em um programa de TV aberta. Além do treinador, Walter Casagrande, Mauro Naves e Paulo Roberto Falcão estão confirmados no "Galvão e Amigos".

O retorno de Galvão à Band

Protagonista da Globo nas últimas décadas, o narrador Galvão Bueno acertou retorno à Band, onde atuou no fim dos anos 1970. Em vídeo nas redes sociais, o locutor revelou que irá repetir um formato de sucesso do Sportv e anunciou que estreia na nova casa no dia 31 de março.

— Estou voltando para casa. Em 1977, fui para a Bandeirantes e lá me convidaram para ser narrador. Minha primeira Copa do Mundo foi na Band, minha primeira temporada na Fórmula 1 foi na Band. O "Bem, Amigos" o nome é da Globo, então vira o "Galvão e Amigos" — começou o narrador.

— Vão estar meus velhos parceiros, de pentacampeonato, de Fórmula 1 (…) Estaremos todos juntos na Band segunda-feira às 22h30. O que era na TV fechada, agora vem para a TV aberta. Ainda tem algumas coisas de Fórmula 1. Estou de volta para casa a partir do 31 de março — completou.

