Ednaldo Rodrigues recebe executivos da Record para discutir projetos no futebol

Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), recebeu executivos do Grupo Record na sede da entidade no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (19). O encontro teve como foco principal discutir projetos relacionados ao futebol nacional, incluindo competições de base e femininas, além do Brasileirão. A reunião contou com a presença de Marcus Vinicius Vieira, CEO da Record, Alarico Naves, vice-presidente comercial, e Fabio Tucilho, diretor executivo da emissora no Rio.

continua após a publicidade

- Foi uma alegria receber os executivos da Record na CBF. Conversamos sobre vários projetos envolvendo o futebol brasileiro. Além do Brasileirão, tratamos sobre várias competições, como as de base e feminina. Além do encontro muito produtivo, pude rever o Fabio Tucilho, diretor executivo da Record Rio. Ele é um parceiro de muitos anos, que trabalhou muito em favor do futebol da Bahia na época que comandei a Federação Baiana de Futebol - disse Ednaldo Rodrigues.

A TV Record, que adquiriu direitos de transmissão do Brasileirão para 2025, mantém vínculos com dez federações estaduais. Isso garante a transmissão dos jogos dos campeonatos estaduais para os torcedores. Uma dessas parcerias é com a Federação Paulista de Futebol, iniciada em 2022, com um contrato de transmissão dos jogos do Paulistão estendido até 2029.

continua após a publicidade

- Esse encontro significa um passo a mais nessa posição que a Record tem hoje frente ao futebol brasileiro. Nós temos uma correlação com a Federação Paulista e hoje, aqui, conhecendo o presidente Ednaldo, estamos galgando mais um degrau. Nós adquirimos uma parte dos direitos do Brasileirão e queríamos mostrar para a CBF que a disposição da Record é somar, é fazer com que o futebol brasileiro seja cada vez mais valorizado - disse Marcus Vinicius Vieira.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Queremos levar o futebol brasileiro lá pra fora, esse futebol de primeiríssima e a Record entrou nisso porque a nossa visão não é só de mercado, é uma visão social. Vemos nisso uma parceria enorme com a CBF para fortalecer o futebol e levar essa imagem positiva dele lá pra fora. Queremos também que a nossa Seleção venha brilhar e tenho certeza que o papel desempenhado pelo presidente Ednaldo vai levar a isso e a Record quer fazer parte disso também - concluiu Vieira.