Luxemburgo discorda de declaração de jogador do Palmeiras: 'Tem interesse'

O técnico Vanderlei Luxemburgo discordou de uma declaração do zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, na noite desta segunda-feira (10). O paraguaio vai desfalcar o Verdão no duelo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro por causa da Data-Fifa.

Durante o programa "Galvão e Amigos", a bancada debateu o problema envolvendo os jogos das seleções em meio a disputa do Brasileirão entre Palmeiras e Flamengo. Galvão Bueno lembrou da fala de Gustavo Gómez, e Luxemburgo discordou. O zagueiro afimrou que os jogadores não podem fazer nada em relação ao tema.

- Eu acho que o jogador pode fazer muita coisa. Eu tenho na minha cabeça que a matéria prima do futebol é o jogador. Não existe futebol sem o jogador. O clube tem que tomar cuidado, mas se o clube não toma... A partir do momento que o jogador paralisar o campeonato por duas rodadas para entender a importância que ele tem na competição, que ele faz parte do negócio.

- Ele tem interesse no contrato dele. A Copa do mundo é o maior evento do futebol. Vai chegar o momento que os países vão reunir os jogadores e pedir uma participação no negócio. Se não, não vai ter o evento - completou sobre a fala do jogador do Palmeiras.

Entrevista de Gustavo Gómez, do Palmeiras

Gustavo Gómez será desfalque do Palmeiras na próxima partida do Nacional, contra o Santos, marcada para sábado (15), na Vila Belmiro, durante a Data Fifa. Isso porque o capitão do Palmeiras estará com a Seleção Paraguaia neste período. Além dele, Vitor Roque (Brasil), Sosa (Paraguai), Flaco López (Argentina) e Andreas Pereira, suspenso, estão fora do clássico. A lista, inclusive, pode aumentar quando o Uruguai divulgar a lista de convocados, que pode ter Piquerez, Facu Torres e Emiliano Martínez entre os nomes do Palmeiras.

- Sempre aconteceu isso. Tem que respeitar, são Datas Fifas. Nós jogadores não decidimos isso, é nosso trabalho, nossa seleção, temos que representar a seleção também. São outras pessoas que tem que tomar essas decisões para arrumar, porque fica difícil. Mas temos um elenco muito bom, jogadores qualificados para jogar. Mas como falei, temos que melhorar e tentar conquistar mais três pontos no próximo jogo - declarou Gustavo Gómez, do Palmeiras.

A declaração foi dada depois da derrota do Palmeiras para o Mirassol, no domingo (9), em jogo da 33º rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão perdeu por 2 a 1, no Maião, mas ainda lidera a competição com 68 pontos.