Luxemburgo cobra atitude de Ancelotti na Seleção: 'Dizem que é proibido'

O técnico Vanderlei Luxemburgo cobrou uma atitude de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira na noite desta segunda-feira (10). A equipe comandada pelo técnico italiano já se apresentou para a preparação dos amistosos da última Data-Fifa de 2025.

Durante o programa "Galvão e Amigos", a bancada debatia a possibilidade de Neymar ser chamado por Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. Luxemburgo defendeu que o próprio treinador conversasse com o craque da Vila Belmiro.

- Falaram em outro programa que o Ancelotti está acima de tudo e que não pode ligar para o Neymar. Eu, se sou o técnico da Seleção, e quer contar com o Neymar, dou uma ligada para ele. Ele ligar, que nem eu fiz com outros jogadores. 'Neymar, se você jogar, você vai ser convocado'. Não é mandar recado - começou Luxemburgo.

- Agora, dizem que é proibido o técnico da Seleção (Ancelotti), falar. Fala no clube, não vai falar na seleção? Não vejo nenhum problema. Eu pedi para o Ronaldo emagrecer antes da Copa América. Não tem nenhum problema falar com o jogador - finalizou o técnico sobre Ancelotti na Seleção Brasileira.

Vanderlei Luxemburgo cobrou atitude de Ancelotti na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução Band)

Ancelotti comanda treino da Seleção Brasileira com grupo completo antes dos amistosos

O Brasil realizou nesta terça-feira (11), em Londres, o primeiro treino com o grupo completo de 26 jogadores convocados por Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira para os amistosos da data Fifa. O técnico italiano finalmente teve à disposição todos os atletas, após as chegadas dos laterais Danilo e Alex Sandro, do Flamengo, do zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, e do atacante Vitor Roque, do Palmeiras.

A atividade ocorreu no centro de treinamento do Arsenal, sob clima leve e de concentração. A imprensa teve acesso aos 15 primeiros minutos do trabalho desta tarde, o suficiente para registrar conversas, aquecimentos e o início das movimentações táticas da seleção brasileira sob o comando de Ancelotti.

Nesta Data Fifa, o Brasil fará dois amistosos contra seleções africanas. O primeiro será diante de Senegal, no dia 15 de novembro, um sábado, às 13h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. Já o segundo acontece no dia 18, às 16h30, no estádio do Lille, na França, encerrando o calendário de 2025 de Ancelotti com a Seleção Brasileira.