Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 14:33 • Rio de Janeiro

O Vasco fará um treino aberto aos torcedores nesta sexta-feira (18), às 9h, na véspera da segunda partida das semifinais da Copa do Brasil. A escolha do evento foi duramente criticada pelo jornalista Lucas Pedrosa, que considera o momento do clube como "de foco e não de festa".

- Eu não gosto. Não é que eu seja contra, eu acho que é muito importante a torcida estar ao lado do clube, mostrar aos jogadores o que é a torcida do Vasco e dar oportunidades para muita gente apoiar por ser entrada franca, isso tudo é muito legal. Mas com a semana cheia, jogar contra o São Paulo na quarta-feira, na quinta-feira praticamente não terá tempo para treinar - defendeu Pedrosa, antes de concluir:

- No meu entendimento, falando de campo e bola, eu acho que o Vasco tinha que usar esse último treino para treinar pênaltis, bola parada, uma jogada ensaiada, algo que irá fazer diferença. Eu acho que não era o momento. Adoro festa, mas o clima do Vasco tem que ser de foco e não de festa - completou criticando a escolha do Vasco.

O treino aberto foi um pedido da torcida, que fará uma grande festa em São Januário para apoiar o elenco rumo à final da Copa do Brasil. Os ingressos para a partida já estão esgotados.

Agenda do Vasco antes da semifinal da Copa do Brasil:

O próximo adversário do Vasco é o time que representou a virada de chave na temporada, vencendo com uma goleada por 4 a 1. Agora, os times voltam a se encontrar no Brasileirão nesta quarta-feira (16), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.