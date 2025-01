Lula faz doação para vaquinha do Corinthians; veja valor

Torcedor declarado do Corinthians, o presidente Lula divulgou nesta sexta-feira (10) que realizou um Pix para a vaquinha da Neo Química Arena. Ao participar do projeto, a autoridade nacional realizou uma colaboração de R$ 1.013, 00. A ação foi compartilhada pelo próprio presidente nas redes sociais.

O clube paulista busca, com o apoio da torcida, arrecadar fundos para quitar a dívida do estádio. A última parcial apontou que R$ 34.601.050,00 já foram arrecadados. Além disso, a Gaviões da Fiel, organizada participante ativa do projeto, divulgou na última quinta-feira (9) que liquidou a décima oitava parcela do débito do Timão com a Caixa Econômica Federal.

O valor pago na parcela foi de R$ 391.591,33. Foi o primeiro repasse do financiamento coletivo ao banco estatal neste ano. O passo foi importante para o objetivo do projeto "Doe Arena", que é quitar a dívida avaliada atualmente em R$ 700 milhões.

A dívida refere-se ao financiamento do Corinthians com a Caixa Econômica Federal para a construção do estádio, cujas obras começaram em 2014. Inicialmente, o valor era de R$ 400 milhões, mas aumentou devido à soma de juros na operação.

Lançada em novembro, a campanha ainda visa arrecadar mais R$ 665.398.950,00. As doações são feitas por meio do site doearenacorinthians.com.br. Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado.

Confira os boletos já pagos pela vaquinha

1ª parcela - R$ 15.186.220,64

2ª parcela - R$ 9.446.036,86

3ª parcela - R$ 1.058.858,29

4ª parcela - R$ 782.832,51

5ª parcela - R$ 813.148,71

6ª parcela - R$ 1.513.540,08

7ª parcela - R$ 278.256,42

8ª parcela - R$ 269.438,57

9ª parcela - R$ 223.956,41

10ª parcela - R$ 354.214,56

11ª parcela - R$ 713.343,24

12ª parcela - R$ 528.070,05

13ª parcela - R$ 634.696,24

14ª parcela - R$ 270.355,67

15ª parcela - R$ 228.500,94

16ª parcela - R$ 711.040,59

17ª parcela - R$ 471.772,84

18ª parcela - R$ 391.591,33.