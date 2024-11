O comediante Maurício Meirelles, torcedor ilustre do Botafogo, publicou um texto emocionante sobre a possibilidade do clube conquistar títulos relevantes em 2024 e a importância da mentalidade vencedora na busca dessas conquistas. A publicação chegou até dois jogadores do elenco, Luiz Henrique e Alex Telles, que comentaram elogiando o texto. Veja detalhes;

Trechos do texto de Maurício Meirelles no Instagram

Nunca foi tão bom ser botafoguense. Há alguns anos estávamos brigando pra nos manter vivos e hoje estamos na semana mais importante da história do clube. Terça disputaremos um título de Brasileirão, sábado um de Libertadores. Normal uma angústia de quem não vê a hora de trocar o alívio por comemoração.

Por isso essa é a hora mais importante de todas. Não adiante o clube mudar a chave se a torcida ainda não mudou. É tudo um só!!! O clube fez a parte dele. Falta a torcida entender isso mais uma vez. Mude a chave!

Dentro de mim há ainda um Botafogo x CRB pela segunda divisão. Se isso também está em você, quebremos essa imagem. Lembre-se: estamos na final da Libertadores. Ganhamos dos times mais difíceis da competição. Estamos pelo segundo ano consecutivo disputando o título do Brasileiro.

Todo mundo queria estar nesse lugar agora. Mude a chave, quebre a imagem do passado. Nós somos inteiramente o que desejamos. E eu tenho absoluta certeza que temos o melhor time do Brasil e o Botafogo vai mudar a chave de vez. Mas o torcedor precisa tá preparado pra torcer com esse novo Botafogo. E, com isso, torcer pra esse novo Você: sem medo, sem covardia, sem falar de fracasso.

