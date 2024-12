Luiz Henrique confirma casamento com Tammy Parisoto: ‘Falta pouco’

Luiz Henrique foi um dos destaques do Botafogo na campanha dos títulos do Brasileirão e da Copa Libertadores. Após o ano vitorioso em campo, o jogador planeja se casar com a atual namorada, Tammy Parisoto. A declaração foi realizada antes do Prêmio Fui Clear, evento que aconteceu nessa segunda-feira (23) no Rio de Janeiro.

Se Deus quiser, o casamento vai sair. Estamos nos organizando ainda e falta pouco. No tempo certo e na hora certa vai sair. Não sabemos a data ainda. Luiz Henrique, sobre casamento com Tammy Parisoto

História do casal

Luiz Henrique assumiu o relacionamento com a influenciadora Tammy Parisoto ao publicar uma foto com a modelo junto a uma declaração de amor. A novidade chegou algumas semanas após polêmica com a ex-namorada, Carolina Andrade.

Mãe da única filha de Luiz Henrique, Carolina escreveu nas redes sociais 'amante dizendo ser esposa', após Tammy ser vista no Couto Pereira acompanhando um jogo de Luiz Henrique pela Seleção Brasileira. O atacante do Botafogo, então, confirmou o namoro com Parisoto.

Quem é Tammy Parisoto?

Tammy é natural da cidade de Uva de Jundiaí (SP). Nas redes sociais, ela compartilha conteúdos lifestyle, de moda e viagem.

O relacionamento com Luiz Henrique não é o primeiro da modelo com um jogador de futebol. Ela já viveu um romance com o ex-jogador Eduardo Praes, com quem teve uma filha: Serena, de 10 anos. Tammy também viveu um affair com Antony, atacante do Manchester United, da Inglaterra.

Em 2022, a influenciadora foi figura presente no noticiário ao participar de um grupo de brasileiros que buscava deixar Kiev, na Ucrânia, no início da guerra contra a Rússia. Na ocasião, a modelo apareceu pedindo ajuda para a Embaixada Brasileira para deixar a zona de combate. No período, ela era noiva de Fernando Santos, ex-Shakthtar Donetsk.

Com contrato até o fim de 2028, Luiz Henrique ainda não sabe se continuará no Botafogo na próxima temporada.