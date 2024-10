Governador do Rio confirma mais de 200 detidos em briga envolvendo torcedores do Peñarol

Cláudio Castro se manifestou após cenas lamentáveis envolvendo torcedores do Peñarol (Foto: Reprodução/Governo do Estado)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 14:34 • Rio de Janeiro (RJ)

Cláudio Castro, Governador do Estado do Rio de Janeiro, confirmou que mais de 200 torcedores do Peñarol foram detidos após a briga generalizada na praia do Recreio, na Zona Oeste. Os uruguaios foram levados para a Cidade da Polícia.

➡️ Torcida do Flamengo pede saída de Varela após ser visto com vândalos do Penãrol

Nas redes sociais, Cláudio Castro subiu o tom e afirmou que o "Rio não é lugar de baderna". Confira abaixo a nota publicada pelo governador na íntegra.

"O Rio não é lugar de baderna. Determinei que as polícias prendam, levem para a delegacia e escoltem para fora do Rio de Janeiro os torcedores do Peñarol, que causam uma confusão generalizada na Zona Oeste. Já estamos levando para a Cidade da Polícia mais de 200 detidos. Estamos atuando na região do Recreio com o 31° BPM, o Batalhão de Choque, o Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão e o Batalhão de Policiamento em Estádio. Futebol é um esporte de festa e união. Não vamos permitir que esses marginais venham atrapalhar o dia a dia da população com ações de selvageria e vandalismo. Cenas como estas não podem se repetir."

Esta não é a primeira vez que os torcedores do Peñarol se envolvem em confusões no Rio de Janeiro. Quando o time uruguaio veio enfrentar o Flamengo, no mês passado, também houve confronto no mesmo local.

Na noite desta quarta-feira (23), o Peñarol enfrenta o Botafogo pelo primeiro jogo das semifinais da Libertadores. A bola rola às 21h30, no Estádio Nilton Santos.