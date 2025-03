Luis Roberto faz dura crítica durante Corinthians x Barcelona-EQU: ‘Uma afronta’

O Corinthians foi eliminado da Libertadores mesmo com a vitória por 2 a 0 diante do Barcelona-EQU, nesta quarta (12), na Neo Química Arena. Narrador do jogo na Globo, Luis Roberto criticou o árbitro Esteban Ostojich pelos acréscimos dados no primeiro e no segundo tempo da partida.

continua após a publicidade

- O Ostojich não deveria ser econômico agora. Pela cera, pelo atendimento, é pelo menos cinco minutos (de acréscimos) nesse primeiro tempo. Não tem jeito, isso é quase uma mazela na arbitragem sul-americana - disse Luis Roberto, após o árbitro dar três minutos de acréscimo na etapa inicial.

- Seis minutos de acréscimo é uma afronta para o jogo. Não é porque é o Corinthians, é uma afronta ao jogo, é sempre assim. Não vou dizer que o Ostojich cometeu erros graves, mas faltou tempo - comentou o narrador no segundo tempo, que teve uma expulsão e alguns atendimentos médicos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Barcelona-EQU se classificou pela vitória no jogo de ida, na última semana, por 3 a 0. O Corinthians venceu por 2 a 0 nesta quarta com gols de Félix Torres e André Carrillo. O Alvinegro agora volta às forças para os dois jogos da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras.