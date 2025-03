Torcedores do Corinthians não perdoam titular contra o Barcelona: ‘Errou tudo’

O Corinthians venceu o Barcelona-EQU, mas não conseguiu reverter a diferença do jogo de ida e foi eliminado da Libertadores nesta quarta-feira (12). Nas redes sociais, torcedores do Alvinegro criticaram o lateral-esquerdo Matheus Bidu pela atuação do jogador na Neo Química Arena.

Torcedores criticaram as tomadas de decisão e os erros técnicos de Bidu. O Corinthians venceu por 2 a 0, com gols de Félix Torres e Carrillo. Apesar da vitória, o time de Ramón Díaz não avançou à fase de grupos da Libertadores por conta da derrota no jogo de ida, em Guayaquil, por 3 a 0.

Veja os comentários nas redes sociais;