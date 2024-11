A final da Libertadores mal teve início em Buenos Aires, e o volante Gregore, do Botafogo, foi expulso diante do Atlético-MG. O meia recebeu o cartão vermelho das mãos do árbitro Facundo Tello por uma entrada firme, com a sola da chuteira, em cima de Fausto Vera, com menos de um minuto de bola rolando.

Diante do susto com o lance precoce no Monumental de Núñez, o narrador da Globo, Luís Roberto, acabou fazendo uma grande confusão com os nomes de dois clubes cariocas. Ao tentar explicar o lance, o jornalista afirmou que Gregore era o "principal marcador do Flamen... do Botafogo", corrigindo a fala posteriormente.

Nas redes sociais, torcedores que acompanhavam o confronto estavam atentos à falha de Luís, e fizeram críticas. Veja abaixo algumas das reações:

O principal marcador do Flamengo , Luis Roberto? — Márcio ᶜʳᶠ (@andrademarcin_) November 30, 2024

Luís Roberto em menos de 1 minuto falou Flamengo no lugar de Botafogo#CAMxBOT pic.twitter.com/cFiiwPN6SG — rodcunha (@rodcunha) November 30, 2024

Não sei o que tá sendo pior até agora



Essa expulsão, a cerimônia de apresentação, o Luís Roberto não calando a boca ou o Luís Roberto chamando o Botafogo de Flamengo



Pqp — Heroi Nacional 🇾🇪 (@HeroiNacionall) November 30, 2024

O Luís Roberto é tão anti que falou que o jogador que foi expulso foi do Flamengo ao invés do Botafogo. — Wamerson (@WamersonSantos) November 30, 2024

“O principal marcador do fla… du du, Botafogo” Luis Roberto é Flamengo dms, pqp — 𝔦𝔰𝔰𝔬 𝔮 𝔢 𝔣𝔬𝔡𝔞 (@KayqueNas17) November 30, 2024

A expulsão de Gregore pela entrada em Fausto Vera gerou sangramentos ao argentino, e foi a mais rápida de todas as finais da Libertadores. Facundo Tello precisou conter as reclamações das duas equipes no ato da infração, e optou por expulsar o atleta do Glorioso.

Luís Roberto foi o narrador escolhido para conduzir a transmissão da final da Libertadores (Foto: Divulgação/ Globo)

A final marca o reencontro do Atlético com a final da Libertadores, já que o time não conquista a América desde 2013. O Botafogo, por sua vez, está na decisão pela primeira vez em sua história, e quer se juntar a outros 11 brasileiros que já alcançaram a Glória Eterna.