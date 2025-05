Luis Roberto comenta lance polêmico em Palmeiras x Flamengo

O primeiro tempo de Palmeiras x Flamengo, deste domingo (25), no Allianz Parque, pelo Brasileirão, foi marcado por uma polêmica. Aos 10 minutos, o árbitro Ramon Abatti Abel marcou um pênalti controverso para a equipe alviverde. Na transmissão da Globo, o narrador Luis Roberto analisou o lance com detalhes.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A penalidade aconteceu após o lateral Guillermo Varela, do Flamengo, bloquear com a mão um cruzamento de Facundo Torres, do Palmeiras. A indecisão da marcação se consitiu na posição da infração, se ela aconteceu dentro ou fora da área.

Ao comentar o lance, Luis Roberto apontou que as imagens disponibilizadas não foram as melhoras para julgar o posicionamento do toque do atleta rubro-negro. Para ele, a impressão foi de que a infração aconteceu fora da área.

continua após a publicidade

- Que difícil. O Varela está praticamente sobre a linha. Vamos ver por uma imagem mais esclarecedora. O toque é indiscutível. Só o VAR poderá cravar se ele estava dentro ou fora da área. Que situação complicada, o Varela estava no salto - iniciou o narrador, antes de completar.

- Você aí de casa, pode falar: "mas foi questão de equilíbrio" (o braço aberto). O jogador sabe que, hoje em dia, é um risco. Olha, por essas imagens é muito difícil cravar se estava dentro ou fora da área. A câmera não está na linha da grande área, então é um caso de perspectiva e interpretação. É um mega desafio para a arbitragem. A sensação é de que o braço está fora da área - concluiu.

continua após a publicidade

A penalidade

Após rever o toque no VAR por cerca de cinco minutos, Ramon Abatti Abel confirmou a penalidade. O lateral Piquerez foi o responsável por realizar a cobrança, que parou no goleiro Rossi. O arqueiro acertou o canto da batida do atleta alviverde e realizou a defesa sem grandes dificuldades, mediante a aplicação de pouca força da finalização.

Rossi defendeu pênalti de Piquerez em Palmeiras x Flamengo, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Brasileirão (Foto: Reprodução)

Flamengo x Palmeiras

Com o empate momentâneo, as equipes vão se mantendo na primeira e segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O Alviverde, até o momento, tem quatro pontos a frente do Rubro-negro. Uma vitória da equipe de Filipe Luís pode diminuir a diferença para apenas um ponto.