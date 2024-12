Luís Roberto aponta calendário brasileiro como ‘vilão’ da eliminação do Botafogo

O Botafogo perdeu para o Pachuca, por 3 a 0, nesta quarta-feira (11), pelo Clássico das Américas, primeira partida da Copa Intercontinental, em Doha, no Catar. Durante o resultado surpreendente da equipe mexicana, o narrador Luís Roberto, da Rede Globo, apontou o calendário brasileiro como "vilão" da eliminação do Alvinegro.

Ao analisar a partida, o comunicador destacou para o desgaste físico evidente da equipe carioca em campo. Luís Roberto alertou que caso o calendário brasileiro não sofra mudanças, a tendência é as equipes brasileiras continuarem a ter dificuldades físicas nos torneios internacionais. Ele listou os próximos compromissos já marcados para os próximos anos.

- É importante destacar, que nos próximos anos, o futebol brasileiro vai ter esse problema crônico com o calendário. A gente vai parar no meio do ano nos próximos anos, e isso pode ser para sempre. Porque vamos ter um ano que vai ter Mundial de Clubes, e a CBF já divulgou que vai parar, no ano seguinte tem a Copa do Mundo, e no outro Copa Feminina, no Brasil. Em 2028, Jogos Olímpicos - iniciou o narrador.

- Ou seja, ou a gente contempla os melhores equilizando o calendário brasileiro aponto de chegarmos ao fim do ano, que é relevante, principalmente para o futebol Sul-Americano, para nossas equipes chegarem inteiras físicamente. E assim, poderem desempenhar um bom papel - concluiu.

Desgaste físico

Esta não foi a primeira que um clube brasileiro apresentou dificuldades físicas em um torneio internacional. O mesmo cenário aconteceu recentemente com Palmeiras, Flamengo e Fluminense, últimos vencedores da Libertadores, que também disputaram um torneio Fifa na reta final do ano.

Nesta temporada, o Botafogo teve apenas dois dias para se preparar para a partida contra o Pachuca. Vale destacar, que o Alvinegro se consagrou campeão do Brasileirão no último domingo (8) e desembarcou no Catar apenas na noite da última segunda-feira (9), às vésperas da partida.