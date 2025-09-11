Lúcio de Castro é o novo colunista do Lance!

O jornalista Lúcio de Castro é o novo colunista do Grupo Lance!. Ele publicará textos semanais sobre bastidores do esporte e relações de poder, além de conduzir reportagens especiais para o veículo.

Formado em História e Jornalismo, Lúcio iniciou a carreira no Jornal do Comércio e acumulou passagens por Jornal do Brasil, O Globo, TV Globo, Sportv e ESPN Brasil. Em 2016, fundou a Agência Sportlight de Jornalismo Investigativo.

— Chego ao Lance! com a mesma fome do primeiro dia de carreira. Na verdade, bem maior. Com a mesma vontade, convicções e princípios. Da única maneira que conheço de viver esse ofício: a ‘paixão insaciável’ a qual Gabo se referiu. Se não for para ser assim, não vale. E num momento rico do Lance!, em que ele amplia o olhar para muito além do campo e bola. E é esse olhar que atravessa as quatro linhas que quero sendo a alma da coluna” — afirmou Lúcio.

O jornalista já recebeu prêmios como Gabriel García Márquez (2013), Vladimir Herzog (2012), Imprensa Embratel (2003, 2004, 2006 e 2014), além de reconhecimentos internacionais, entre eles o Prêmio Ibero-Americano Unicef/EFEm (2003) e o Festival de Cinema de Milão (2013).

— Queremos trazer novas vozes para a cobertura do esporte brasileiro. O torcedor de hoje não se interessa apenas pelo resultado em campo, mas também pelos bastidores, pela reflexão crítica e pela diversidade de opiniões. A chegada de um profissional como o Lúcio reforça esse compromisso e marca um passo importante na ampliação do nosso time de profissionais — disse o editor-chefe do Lance!, Luiz Henrique Romagnoli.

