O Grupo Lance!, uma das principais lideranças em conteúdo esportivo no Brasil, estreou a segunda temporada do Lance! Biz Convida, programa de entrevistas com grandes nomes do mercado, falando dos desafios, oportunidades e curiosidades do dia a dia de grandes empresas.

Nesta edição, o projeto traz uma série especial com diversas entrevistas gravadas durante o Rio Innovation Week 2025, evento que reuniu líderes e marcas em torno de inovação e tecnologia. No primeiro episódio, o Lance! recebeu Olívia Richardson, Head de Comunicação e Marketing da PRIO, para um papo sobre a estratégia da marca e a decisão de criar a própria corrida de rua, a I LOVE CORRIDA DA PRIO, que acontece em setembro no Jockey.

Ao todo serão nove semanas de ativação do conteúdo e quem também marcará presença nos próximos episódios é Manoela Penna, Diretora de Comunicação da COB; Viviane Ramos, Diretora de Marketing de Desodorantes Unilever; Patrícia Prates, CMO da Superbet; Guilherme Nogueira, Country Manager da New Era, entre outros nomes.

— Participar de um evento dessa dimensão também foi uma oportunidade de trocar com quem transforma o esporte todos os dias. E é justamente isso que fazemos com o Lance! Biz Convida. Nosso objetivo é compartilhar experiências de negócios e as novidades de mercado no território do esporte. Conteúdo direto e rico para quem se interessa em saber mais sobre o universo esportivo — celebra Pedro Henrique El Bainy, Head de Parcerias e Novos Negócios do Lance!.

A segunda temporada contará com 28 episódios exclusivos, lançados de terça a quinta no LinkedIn, YouTube e na Lance! Biz, editoria do portal.

O Lance! é uma das marcas pioneiras no jornalismo esportivo brasileiro (Foto: Divulgação)

Sobre o Lance!

O Lance! é uma das marcas pioneiras no jornalismo esportivo brasileiro que, há mais de 28 anos, acompanha a paixão nacional pelo esporte. Hoje, se posiciona como uma plataforma digital content-based que conecta mais de 25 milhões de torcedores mensalmente.

Em constante evolução, o Lance! investe em tecnologia, dados e novas frentes de negócio para oferecer não só conteúdo de qualidade, mas também produtos, serviços e experiências personalizadas, unindo tradição e inovação para transformar a forma como o torcedor se relaciona com o esporte. Ao lado de grandes anunciantes, o Lance! oferece diferentes formatos multimídia com credibilidade, rentabilidade, criatividade e customização. Website Lance!