Aplicativo SP Mulher Segura: pela proteção às mulheres, a tecnologia entra em campo

No jogo, não dá para alcançar grandes resultados sem uma defesa sólida. Fora dele, também não. Foi pensando nisso que o Governo do Estado de São Paulo lançou o aplicativo SP Mulher Segura, uma ferramenta que coloca a tecnologia a serviço da vida e dá proteção e voz para as mulheres quando elas mais precisam.

O app funciona como um verdadeiro sistema defensivo. Mulheres com medida protetiva podem acionar o Botão do Pânico caso o agressor se aproxime. Também é possível registrar boletins de ocorrência online, enviados na hora para a Delegacia de Defesa da Mulher, reduzindo o tempo de resposta e ampliando a rede de apoio.

Mas o SP Mulher Segura não joga sozinho. O app é parte de um esquema tático ainda maior: o Movimento São Paulo Por Todas, uma iniciativa do Governo do Estado que levanta uma bandeira por todas as mulheres.

O movimento dá visibilidade às políticas públicas implementadas em São Paulo para garantir que as mulheres tenham segurança, acesso à saúde e oportunidades de alcançar autonomia financeira. Para isso, reúne um time de ações, como a Cabine Lilás, que oferece atendimento exclusivo pelo telefone 190 a vítimas de violência física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial; o programa Auxílio-Aluguel, destinado a mulheres em situação de risco; e o protocolo Não se Cale, que garante apoio imediato em casos de assédio em bares, restaurantes, casas noturnas e eventos.

Além disso, o Movimento São Paulo Por Todas também marca presença nas ruas com um ônibus temático, que leva informações e apoio às mulheres em todo o estado.

Para saber mais sobre o Movimento São Paulo Por Todas e baixar o aplicativo SP Mulher Segura, acesse: spportodas.sp.gov.br. Afinal, quando a sociedade inteira joga junto, todo mundo ganha.

