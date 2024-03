Lucas Paquetá está de volta à Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/West Ham)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 11:41 • Londres (Inglaterra)

Lucas Paquetá finalmente quebrou o silêncio e deu a primeira declaração pública sobre as investigações feitas pela Federação Inglesa de Futebol envolvendo uma suposta participação do jogador em irregularidades em apostas. Sem entrar em muitos detalhes, o meia do West Ham declarou, em coletiva em seu retorno à Seleção Brasileira, estar cooperando com a investigação.

- Na verdade, eu fui instruído a não comentar sobre esse assunto, mas já são sete meses desde que isso aconteceu e eu estou cooperando ao máximo - disse Paquetá.

Lucas Paquetá deu entrevista coletiva em seu retorno à Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Durante o período, o atleta não foi convocado para a Seleção, apesar de estar sendo utilizado normalmente pelo West Ham, seu clube na Inglaterra. Por isso, com aval da CBF para decidir pela convocação ou não de Paquetá, o técnico Dorival Junior resolveu chamar o meia em sua primeira convocatória como treinador do Brasil.

- Estou muito feliz. Trabalhei com o professor Dorival no meu final no Flamengo, foi uma experiência incrível. Estou feliz pela convocação, o reconhecimento do meu trabalho. Tenho feito meu trabalho bem feito no meu clube, tenho me divertido. Procuro não deixar nada de fora me atrapalhar em campo. Sigo feliz, fazendo meu trabalho. Espero continuar assim.

Entenda o caso envolvendo Lucas Paquetá:

As informações divulgadas pelo jornal "Daily Mail" rodaram todo o mundo e custaram caro ao camisa 10 do West Ham. Sua transferência para o Manchester City, que custaria cerca de 70 milhões de libras (R$ 439 milhões) aos cofres dos mancunianos, acabou sendo cancelada, assim como sua convocação para defender a Seleção Brasileira nos jogos iniciais das Eliminatórias. Entenda com o Lance! os cinco pontos principais da situação do atleta. Entenda em cinco pontos a suspeita de envolvimento com apostas de Lucas Paquetá