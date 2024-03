Convocado por Dorival, Ayrton Lucas deixa o Fla-Flu lesionado

Foto: Reprodução/GOAT







Escrito por Lance! • Publicada em 09/03/2024 - 22:24 • Rio de Janeiro (RJ)

O lateral-esquerdo Ayrton Lucas, do Flamengo, deixou o gramado do Maracanã lesionado. O atleta, convocado por Dorival Júnior para a Seleção Brasileira, reclamou de um incômodo no joelho direito e foi substituído por Matias Viña.

Os médicos do Flamengo irão avaliar a situação de Ayrton Lucas, que já começou o tratamento no banco de reservas.

Estatísticas de Fluminense e Flamengo

O clássico Fla-Flu já aconteceu em 379 oportunidades e, apesar dos números equilibrados, o Flamengo leva uma certa vantagem sobre o Fluminense. O Rubro-Negro venceu, até aqui, 138 vezes, empatou 122 e perdeu 119 jogos para o Tricolor. Na última vez que os rivais se enfrentaram, no Estadual deste ano, o Fla venceu por 2 a 0.

O Fla terminou a primeira fase na liderança do Carioca, com 27 pontos, sendo oito vitórias, três empates e nenhuma derrota, enquanto o Flu foi o quarto colocado na tabela de classificação, com 21 pontos, sendo seis vitórias, três empates e duas derrotas.

Além disso, enquanto o Flamengo balançou as redes 23 vezes e sofreu apenas um gol, o Fluminense marcou 17 e teve sua rede vazada 11 vezes.