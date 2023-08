As apostas em valores máximos foram feitas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, em contas vinculadas a pessoas próximas de Lucas Paquetá, segundo informações do 'GE'. O meia brasileiro foi de fato punido com cartão aos 24 minutos do segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Aston Villa. Luiz Henrique, por sua vez, também levou amarelo na etapa final do duelo entre Betis e Villarreal.