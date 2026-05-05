São Paulo treina e embarca para o Chile; veja a programação da equipe

O São Paulo se reapresentou nesta terça-feira (5) e já embarcou para o Chile, onde enfrenta o O'Higgins pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. O jogo será na quinta-feira (7), mas o Tricolor ainda fará mais um treino nesta quarta, já em terras chilenas.

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No centro de treinamento tricolor, as atividades foram divididas em dois grupos. Os titulares no confronto com os baianos fizeram exercícios regenerativos na parte interna, enquanto o restante trabalhou no gramado.

Após o aquecimento, o treinamento no campo contou com um enfrentamento entre duas equipes, em espaço reduzido, promovido pelo técnico Roger Machado e a sua comissão técnica.

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São Paulo já embarcou para o Chile (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Entenda a programação do São Paulo para enfrentar o O'Higgins

Nesta quarta-feira (6), no Chile, o São Paulo encerra a preparação para o duelo válido pela quarta rodada da competição continental. O treinamento acontecerá no centro de treinamento da Universidad Católica, rival do Tricolor na final da Libertadores de 1993.

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Após a atividade, a delegação seguirá para Rancagua, cidade localizada a cerca de 90 km de Santiago, onde será disputada a partida contra o O'Higgins, no estádio Codelco El Teniente.

O São Paulo lidera o grupo na Sul-Americana, com sete pontos conquistados em três partidas, e terá pela frente o vice-líder da chave, que soma seis pontos. Visando esse conforto na tabela e os desgastes do time, que perdeu três jogadores por lesão na última rodada do Campeonato Brasileiro, a tendência é que Roger Machado vá a campo com um time mais alternativo. Inclusive, isso começou a ser conversado já nesta terça-feira (5).