Lideranças do Flamengo em 2019 fazem chamada com Jorge Jesus

O flamenguista ganhou um momento nostálgico nesta sexta-feira (10). As lideranças do elenco vitorioso de 2019, Diego Ribas, Diego Alves, Filipe Luís, Everton Ribeiro e Rafinha compartilharam uma ligação com o treinador Jorge Jesus.

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O momento aconteceu em um dia especial: o aniversário do meia Everton Ribeiro, que hoje defende o Bahia. Na data, os ex-jogadores se juntaram com o técnico português para dar parabéns ao antigo companheiro.

O reencontro foi compartilhado nas redes sociais e repercutiu entre os torcedores do Flamengo. Grande parte da torcida rubro-negra aproveitou o momento para relembrar o tempo que os jogadores e o técnico participaram da história do clube.

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Ano mágico no Flamengo

Em 2019, os seis participantes da chamada colecionaram um momento histórico nas próprias carreiras. Com um desempenho acima da média, o Flamengo dominou e encantou com vitórias arrebatadoras naquela temporada.

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Como ressultado, sob o comando do técnico Jorge Jesus, o Rubro-Negro conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores daquele ano. O feito foi um marco na história do clube carioca.