O cantor Beto Barbosa surpreendeu a audiência do programa "Encontro", da TV Globo, nesta segunda-feira (7), ao revelar bastidores da vida noturna de Renato Gaúcho, técnico do Fluminense semifinalista do Mundial de Clubes. O cantor foi convidado para homenagear seus 40 anos de carreira e aproveitou para relembrar os momentos vividos com Renato.

- Pergunta aí para o Renato Gaúcho se ele lembra quando ele ia nos meus shows escondido da mulher. Dava uma confusão danada. Pergunta se ele lembra disso! - interagiu o cantor com Escobar.

Renato Gaúcho no comando do Fluminense (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

'Não é só resenha e brincadeira': Guga elogia Renato Gaúcho

Para o lateral, o sucesso do time não é por acaso e passa diretamente pela capacidade de Renato de comandar o grupo.

— Muita gente acha que é só resenha e brincadeira, mas não. Não é à toa tudo o que a gente vem fazendo no campeonato. Ele não é dos mais técnicos, se formos falar assim, de palavras e tal. Ele tem a palavra do jogador, ele sabe o diálogo do jogador, e ele sabe muito — disse Guga.

Guga também ressaltou a inteligência e a sensibilidade do treinador para entender os momentos da partida e guiar os jogadores.

— A autoconfiança, de acreditar nas coisas que ele fala… ele tem muito 'feeling' de dentro de campo, das partidas. Também por ter atuado muito tempo, foi um grande jogador, ele tem muita sabedoria do que acontece ali dentro. Ele consegue passar isso pra gente — analisou o lateral.

