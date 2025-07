Um brasileiro revelou bastidores de um encontro com Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Em entrevista ao "PodPah", no YouTube, o homem ainda contou que fez um pedido para o craque português, que se negou a atender.

Léo 'Perneta', que é câmera do jornalista 'Cartolouco', revelou que os dois foram fazer uma breve entrevista com CR7 na Árabia Saudita. Durante o encontro, Léo pediu um vídeo para o filho, que é muito fã do jogador português.

- A gente tirou foto, pediu para tirar foto. Aí eu falei que meu filho era muito fã dele e perguntei se ele podia mandar um abraço. Aí ele falou que não pode, 'não posso fazer vídeo, não é pelo seu filho não, eu não gravo vídeo'. Ele é super simpático, mas negou.

Bastidores da conversa com Cristiano Ronaldo

Cartolouco, entrevistado do PodPah no último sábado (5), contou todos os bastidores da entrevista que fez com Cristiano Ronaldo.

- A gente viu o treino do Cristiano Ronaldo. Eles fizeram um treininho, e ele ficou tentando até conseguir. Sozinho. Ele não aceita até conseguir.

O jornalista ainda revelou que CR7 teve uma lesão no treino, e que isso preocupou eles, mas o encontro com a lenda do futebol mundial foi garantida.

- A gente desceu e ele estava deitado na maca. Eu vi o Cristiano Ronaldo sem camisa. É um corpo que parece que é esculpido assim. Ele não é grande, mas é completamente desenhado. Na hora que ele vem, é uma das sensações mais bizarras da vida. Parece que você está vendo uma entidade.

Um dos mitos entre os boleiros é sobre o cheiro de Cristiano Ronaldo. Conhecido por ser vaidoso, o craque português tem fama de ser um dos mais cuidadosos com a própria aparência no mundo do futebol.

- Ele não é cheiroso. Cheiro normal. Pós banho, ele não estava cheiroso. Eu não senti.