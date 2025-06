ESPN promove cobertura completa de Wimbledon com João Fonseca e Bia Haddad

A ESPN promoverá uma cobertura de Wimbledon 2025 com mais de 180 horas de transmissão ao vivo, totalmente em português, entre os canais ESPN 2 e a plataforma de streaming Disney+. As estrelas João Fonseca e Bia Haddad serão atração ao vivo já no dia de abertura, nesta segunda-feira, 30 de junho.

A cobertura de Wimbledon da ESPN 2 será especial, com dois correspondentes internacionais – João Castelo Branco e Renato Senise – trazendo todas as informações do torneio diretamente de Londres. O canal terá uma janela de exibição diária dos jogos com 10 horas ao vivo, começando às 7h da manhã. Após o encerramento das transmissões, o programa Pelas Quadras também será destaque, com edições diárias debatendo os principais acontecimentos da competição.

No streaming, o Disney+ oferecerá uma experiência ainda mais completa de Wimbledon. A plataforma exibirá 100% dos jogos, com todas as quadras do All England Club disponíveis ao vivo, garantindo acesso total às partidas das chaves principais, duplas, duplas mistas e do torneio juvenil com as futuras estrelas do esporte em ação.



O Brasil terá representantes em todas as categorias do torneio. A estreia dos dois grandes astros do tênis nacional acontece logo na manhã do primeiro dia (30). Com início previsto para 8h30, Bia Haddad x Rebecca Sramkova e João Fonseca x Jakob Fearnley serão a segunda e terceira partida da grade da ESPN e do Disney+.



Nas duplas, a presença brasileira é ainda mais robusta: Bia atuará com a alemã Laura Siegemund, Luisa Stefani formará dupla com Timea Babos e Ingrid Martins jogará ao lado de Quinn Gleason. No masculino, o Brasil será representado por Rafael Matos e Marcelo Melo, Orlando Luz (com Ivan Dodig), Fernando Romboli (com John-Patrick Smith) e Marcelo Demoliner (com Guido Andreozzi). Já entre os juvenis, o país será representado por Victória Barros, Nauhany “Naná” Leme da Silva, Luis “Guto” Miguel e João Pedro Bonini.

A equipe da ESPN e do Disney+ para Wimbledon será composta por 14 profissionais nas transmissões. Os narradores serão Hamilton Rodrigues, Renan do Couto, Thiago Alves, Mauricio Bonato, Elaine Trevisan, Cledi Oliveira e Rodrigo Cascino. O time de comentaristas contará com especialistas consagrados como Fernando Meligeni, Dadá Vieira, Teliana Pereira, André Ghem, Fernando Roese, Sylvio Bastos e Renato Messias.