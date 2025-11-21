Leitura Labial revela reação de Neto com golaço de Depay no Corinthians

Um dublador especializado em leitura labial revelou como foi a reação de Craque Neto com o golaço de Memphis Depay no Corinthians. O holandês marcou na vitória do Timão por 3 a 1 no clássico contra o São Paulo, nesta quinta-feira (20), pelo Campeonato Brasileiro.

Após a partida, viralizou nas redes sociais um vídeo do ídolo do Timão, Craque Neto, reagindo ao gol de Depay no Corinthians. A reação do apresentador dividiu opiniões, e muitos ficaram curiosos para saber exatamente o que estava sendo dito, já que seu microfone estava sem som.

Nesta sexta-feira (21), o dublador Velloso revelou a fala de Neto após golaço de Depay em Corinthians x São Paulo.

- P@#$@¨que p*&%. Ah, é para fazer gol o tempo todo mesmo. Fez o gol, fod!@#!. Está aí para fazer o gol, irmão. Eu falei, está aí para jogar. Nossa, sapecou - gritou Neto enquanto assistia o replay do gol de Depay pelo Corinthians.

Memphis Depay comemora seu gol no jogo do Corinthians contra o São Paulo (Foto: Everton Okubo/Agência F8/Gazeta Press)

Veja a reação de Neto com o golaço de Depay no Corinthians

Dorival revela orientação da Holanda e justifica Memphis entre os reservas

Memphis foi destaque na vitória do Corinthians por 3 a 1 sobre o São Paulo, nesta quinta-feira (20), na Neo Química Arena. O holandês iniciou a partida no banco de reservas, mas entrou na etapa final e marcou o segundo gol do Timão.

O camisa 10 aplicou uma caneta em Sabino e marcou um golaço para desempatar o placar. Foi a segunda vez que Depay balançou as redes em clássicos com a camisa do Corinthians.

O herói da partida quase não entrou em campo contra o São Paulo. Memphis havia defendido a seleção da Holanda na última Data Fifa, atuando 89 minutos no empate contra a Polônia e 63 minutos na vitória por 4 a 0 sobre a Lituânia, na última segunda-feira (17). Dorival Júnior revelou que a delegação holandesa orientou o Corinthians a ter parcimônia no uso do jogador. Grande destaque para Depay na vitória do Corinthians.

- Nós tivemos uma situação semelhante na data Fifa anterior. Ele sentiu uma contusão por causa do desgaste. Ele veio orientado pelo departamento médico da seleção holandesa sobre um incômodo que vinha sentindo. Ontem fizemos os exames necessários, deram segurança para que ele pudesse estar tranquilo com o que vinha relatando - disse o treinador após destaque de Depay no Corinthians.