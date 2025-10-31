menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Leitura labial revela preocupação de Abel Ferreira após classificação do Palmeiras

Treinador procurou jogador durante comemoração

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/10/2025
20:24
Abel chora na vitória do Palmeiras sobre a LDU
imagem cameraAbel chora na vitória do Palmeiras sobre a LDU (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)
O dublador Velloso flagrou um momento especial do treinador Abel Ferreira durante a festa da classificação do Palmeiras. O clube alviverde venceu a LDU por 4 a 0, na última quinta-feira (30) e avançou para a final da Copa Libertadores.

Durante a comemoração, o treinador português se mostrou preocupado com a localização do meia Raphael Veiga. Em diversas oportunidades, ele perguntou para jogadores e membros da comissão técnica sobre o atleta. O camisa 23 foi responsável por dois gols do triunfo alviverde, sendo responsável pelo gol da classificação.

- Veiga. Onde está o Veiga? Fugiu? Cadê ele? - perguntou Abel Ferreira durante festa da classificação alviverde.

Como foi o jogo entre Palmeiras e LDU?

Abel Ferreira prometeu, e os primeiros 45 minutos do Palmeiras foram mágicos no Allianz Parque. Com a necessidade de reverter a desvantagem de três gols, o Verdão assumiu o controle da posse de bola desde o apito inicial e criou diversas chances para abrir o placar.

A aposta da comissão técnica para o confronto diante da LDU deu resultado: dos pés do jovem Allan saiu o passe para Ramón Sosa marcar o primeiro gol, para delírio dos cerca de 40 mil torcedores presentes no estádio, aos 19 minutos de jogo.

Entre trocas de passes e algumas escapadas do rival, o Palmeiras manteve a firmeza no plano de jogo, cercando a área defendida por Alexander Domínguez. Entre as principais oportunidades, uma de Vitor Roque, que tomou a mais egoísta das decisões ao não acionar os companheiros em vantagem numérica durante um contra-ataque.

Já nos acréscimos, o Palmeiras levantou bola na área após falta na intermediária. Após bate-rebate, a sobra ficou com o zagueiro Bruno Fuchs, que completou para o fundo das redes.

Assim como no primeiro tempo, o segundo também teve apenas um dono: o Palmeiras. A LDU até tentou sair da pressão, mas encontrou dificuldades para trabalhar a bola. Em busca de mais um gol, Abel Ferreira promoveu as entradas de Felipe Anderson e Raphael Veiga, e o meia mudou os rumos do confronto.

Dos pés do camisa 23, muitas vezes criticado nesta temporada pelo rendimento abaixo do esperado, saíram os dois gols da etapa final. O primeiro, com oportunismo dentro da área após belo lançamento. O segundo, de pênalti, para a explosão do Allianz Parque.

Em atuação memorável, o Palmeiras mostrou por que é um dos principais times do continente e segue na corrida pelo tetracampeonato da Libertadores.

Raphael Veiga comemora seu gol em Palmeiras x LDU pela semifinal da Libertadores
Raphael Veiga comemora seu gol em Palmeiras x LDU pela semifinal da Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

