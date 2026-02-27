Comentarista não perdoa vice do Flamengo na Recopa: 'Futebol pavoroso'

O Flamengo perdeu a final da Recopa Sul-Americana para o Lanús, na última quinta-feira (27), após perder por 3 a 2, dentro do Maracanã. Diante do cenário, o jornalista Walace Borges, da TNT Sports, não poupou críticas ao início de temporada do clube rubro-negro.

Durante uma análise pós-jogo, na programação da TNT, o comunicador disparou contra o desempenho da equipe de Filipe Luís nos últimos jogos. Em 2026, o time Rubro-Negro parece ainda não ter se encontrado. Já são dois vice-campeonatos na temporada: Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana.

— O assunto é: 180 minutos de um futebol pavoroso do Flamengo. O fato de o Rubro-Negro ter vencido o Lanús no tempo normal não muda uma vírgula dessa análise. A equipe não jogou nada. Hoje, no primeiro jogo, estamos vendo um time que tem muitos problemas em relação ao ano passado — iniciou o comentarista, antes de completar.

— O fato é, o Flamengo de 2026 é um fantasma de 25, assim como o de 23 foi de 22. Esse já foi cometido no passado e me parece estar se repetindo. De novo, o clube perde a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. Contra o Lanús, a equipe só criou pingando bola na área. As derrotas foram vexatórias — concluiu.

Como foi Flamengo x Lanús?

No primeiro tempo contra o Flamengo de Filipe Luís, o Lanús se fechava e buscava uma oportunidade de ampliar a vantagem em um contra-ataque, como quem esperava um erro rubro-negro. E ele aconteceu.

Aos 28 minutos, após sobra de bola de cobrança de falta perigosa para o Mais Querido, Rossi se antecipou para ajudar na construção. Ayrton Lucas, então, tentou recuar para o goleiro, que acabou escorregando. Com gol aberto, Castillo conduziu a bola e bateu de fora da área para deixar o placar agregado em 2 a 0 para a equipe argentina. Problemas para Filipe Luís.

A reação rubro-negra, contudo, não demorou muito. Cinco minutos depois, Varela pela direita, e Carrera desviou a bola com o braço dentro da área. Pênalti para o Flamengo, cobrado e convertido por Arrascaeta para empatar o jogo e diminuir a vantagem no agregado para um gol em Flamengo x Lanús.

A solução, contudo, veio por baixo: Jorginho, que também entrou no segundo tempo, achou Arrascaeta. O uruguaio fintou o marcador e foi derrubado no limite da área, o suficiente para o árbitro apontar pênalti mais uma vez. Especialista, o ítalo-brasileiro cobrou e deixou tudo igual na soma dos placares aos 39' da segunda etapa, mandando a decisão para a prorrogação.

Nos últimos 15 minutos, quando tudo parecia se encaminhar para a disputa por pênaltis, os argentinos tiveram mais um escanteio a favor. Desta vez, foi Canale quem desviou de cabeça, vencendo Paquetá pelo alto, para balançar a rede rubro-negra. Na sequência, com o Flamengo de Filipe Luís todo no ataque, os argentinos ainda viraram a partida com Bou para sagramentar o título da Recopa Sul-Americana para o Lanús.

