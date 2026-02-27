Apresentador elege culpados por vice do Flamengo na Recopa: 'Não sabem'

O Flamengo amargou mais um vice-campeonato em 2026. Desta vez, o revés aconteceu diante do Lanús, na última quinta-feira (27), dentro do Maracanã, pela final da Recopa Sul-Americana. Com a nova derrota, o apresentador Thiago Asmar, o Pilhado, não poupou críticas à equipe do técnico Filipe Luís.

Durante o pós-jogos, da rádio Jovem Pan, o comunicador participou da programação diretamente do Maracanã. Ao comentar sobre a perda do título, Pilhado detonou o desempenho da equipe e rasgou o verbo contra Filipe Luís e os seguintes jogadores: Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Pedro, Lucas Paquetá e Samuel Lino.

— É um começo de temporada patético. Ridículo. É um time que tem um bando de atacantes, que não sabem chutar ao gol. O Plata, bota ele para ir ao atletismo. Só sabe correr. Chega na cara do gol, chuta pior que minha mãe — iniciou o apresentador, antes de completar.

Aí depois, vai o Carrascal, cara a cara com o goleiro, e chuta em cima. E, para finalizar, o Pedro. O protegido de alguns torcedores. É um cone... E outra, o Filipe Luís errou feio, a escalação foi uma vergonha. 62 milhões de euros em Lucas Paquetá e Samuel Lino, nenhum dos dois joga nada, por enquanto, no Flamengo. Com esse dinheiro, se compra o Lanús — concluiu.

Como foi Flamengo x Lanús?

No primeiro tempo contra o Flamengo de Filipe Luís, o Lanús se fechava e buscava uma oportunidade de ampliar a vantagem em um contra-ataque, como quem esperava um erro rubro-negro. E ele aconteceu.

Aos 28 minutos, após sobra de bola de cobrança de falta perigosa para o Mais Querido, Rossi se antecipou para ajudar na construção. Ayrton Lucas, então, tentou recuar para o goleiro, que acabou escorregando. Com gol aberto, Castillo conduziu a bola e bateu de fora da área para deixar o placar agregado em 2 a 0 para a equipe argentina. Problemas para Filipe Luís.

A reação rubro-negra, contudo, não demorou muito. Cinco minutos depois, Varela pela direita, e Carrera desviou a bola com o braço dentro da área. Pênalti para o Flamengo, cobrado e convertido por Arrascaeta para empatar o jogo e diminuir a vantagem no agregado para um gol em Flamengo x Lanús.

A solução, contudo, veio por baixo: Jorginho, que também entrou no segundo tempo, achou Arrascaeta. O uruguaio fintou o marcador e foi derrubado no limite da área, o suficiente para o árbitro apontar pênalti mais uma vez. Especialista, o ítalo-brasileiro cobrou e deixou tudo igual na soma dos placares aos 39' da segunda etapa, mandando a decisão para a prorrogação.

Nos últimos 15 minutos, quando tudo parecia se encaminhar para a disputa por pênaltis, os argentinos tiveram mais um escanteio a favor. Desta vez, foi Canale quem desviou de cabeça, vencendo Paquetá pelo alto, para balançar a rede rubro-negra. Na sequência, com o Flamengo de Filipe Luís todo no ataque, os argentinos ainda viraram a partida com Bou para sagramentar o título da Recopa Sul-Americana para o Lanús.

