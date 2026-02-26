Vojvoda celebra vitória do Santos e elogia desempenho de Neymar: 'Decisivo'

O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, celebrou a vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, resultado que tirou o time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O Peixe conquistou sua primeira vitória no Brasileirão na noite desta quinta-feira (26), na Vila Belmiro. A torcida comemorou não apenas os dois gols de Neymar, mas também o fato de o camisa 10 ter entrado no top 10 dos maiores artilheiros da história do clube.

Antes da partida, o clima no entorno do estádio era hostil. O público ficou abaixo do esperado, com pouco menos de 9 mil torcedores, em um dia marcado por protestos direcionados ao presidente Marcelo Teixeira e ao executivo Alexandre Mattos, com faixas espalhadas por diversas cidades da Baixada Santista. O abatimento pela eliminação no Campeonato Paulista no último domingo (22), com gol do Novorizontino nos acréscimos, também contribuía para o cenário de decisão, que poderia colocar em xeque a continuidade do trabalho de Juan Pablo Vojvoda.

Neymar marca dois gols na vitória do Santos diante do Vasco e comemora com Vojvoda. (Foto: Guilherme Veiga/UAI FOTO)

Clima de decisão:

Sobre a atuação de Neymar, o treinador elogiou a participação decisiva do camisa 10 na vitória e comentou as críticas recentes recebidas após as atuações no Paulistão.

— A conversa foi depois do jogo contra o Novorizontino. Gostei da partida dele quando todos olhavam outras coisas. Muitas vezes, os treinadores observam outras situações. Ele está sendo criticado e eu vejo coisas positivas. Não é só com ele, mas com todos. Ele jogou 90 minutos de uma partida forte e foi decisivo. Naquela ocasião, teve muita participação, mas não a efetividade que apresentou hoje. Ele é o primeiro a agarrar a bandeira e dizer que, se precisa de efetividade, vai marcar presença com isso. Fala por si mesmo - disse o técnico.

O argentino também comentou sobre a eliminação precoce no Estadual e explicou como tenta controlar o ambiente para manter o elenco blindado diante do cenário conturbado fora de campo.

— Estamos com a dor da eliminação. Queríamos lutar e chegar até a final. Existe essa dor, mas no dia a dia de treinos o grupo demonstrou que estava vivo. Eu queria dar a volta por cima em uma situação difícil, e a partida de hoje correspondia a este momento. Não foi uma atuação lúcida, mas foi efetiva, e precisávamos disso - afirmou.

Vojvoda chegou pressionado para o confronto e com o cargo sob questionamento. Agora, soma 10 vitórias em 31 partidas. Ele também falou sobre a pressão vivida nos últimos dias.

— Tenho que me acostumar a isso. Meu foco precisa estar no trabalho, com toda a minha capacidade, seja ela muita ou pouca. Minha honestidade está a serviço do Santos e dos meus jogadores. A pressão pelo resultado muitas vezes não é controlável. Nestes momentos, preciso controlar o ambiente do meu time. Esse ambiente eu quero cuidar muito, principalmente quando todo mundo quer falar e interferir. Eu me sinto bem e protejo quem está perto de mim - concluiu Vojvoda.

Após corresponder ao clima de decisão e conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Santos deixou a zona de rebaixamento da competição e ocupa a 13ª colocação com 4 pontos.

A próxima partida será no dia 10 de maio, contra o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, no interior de São Paulo.

