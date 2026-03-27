Leandro Ávila analisa busca do Botafogo por treinador: 'Está na moda'

A temporada do Botafogo não começou como a maioria dos torcedores esperavam. Eliminado precocemente da Libertadores, o Glorioso segue em busca de um treinador depois da demissão do argentino Martin Anselmi.

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No Rio Futsumit, a reportagem do Lance! conversou com Leandro Ávila, volante campeão brasileiro pelo Botafogo em 1995. O ex-jogador revelou o que espera do treinador que vai assumir o comando técnico do Alvinegro.

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Acho que está muito na moda isso de treinador estrangeiro. Não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. De repente, os portugueses ficaram como salvadores da pátria. Vai dar certo no Flamengo, no Palmeiras, que tem times bons. Para quem tem time médio, fica mais difícil. Tantos aí passaram e não ganharam - começou Leandro Ávila.

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Tem que escolher com calma, não botar um cara que fique dois, três jogos e saia. O Fogão precisa resolver algumas coisas fora de campo para dar tranquilidade aos jogadores - concluiu o ex-jogador do Botafogo.

Botafogo negocia com ex-auxiliar de Artur Jorge

O Botafogo tem uma lista de técnicos mais experientes no radar para o lugar de Martín Anselmi, que foi demitido na última semana devido à pressão sofrida pelos maus resultados, porém não descarta uma nova aposta para o comando da equipe. Trata-se de Franclim Carvalho, de 39 anos, ex-auxiliar da comissão técnica de Artur Jorge, que ganhou força e agrada ao empresário John Textor.

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A possibilidade agrada ao norte-americano, sobretudo pelo fato de Franclim já conhecer e estar adaptado ao ambiente da SAF, além de apresentar um estilo de jogo alinhado ao modelo desejado por Textor para o Botafogo.

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Franclim Carvalho, inclusive, foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo em 2024 como assistente de Artur Jorge, sendo peça-chave especialmente na organização ofensiva da equipe.

O português estava no Al-Rayyan, do Catar, e deixou a comissão de Artur Jorge — que foi apresentado oficialmente pelo Cruzeiro nesta quinta-feira — já com o objetivo de iniciar sua trajetória como treinador principal.

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