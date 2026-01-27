Depois de três temporadas vestindo tricolor, Keno se despediu do Fluminense rumo ao Coritiba. O jogador foi emprestado até o final de 2026, quando se encerra seu contrato com o clube carioca.

Contratado em 2023 depois de longa passagem pelo Atlético-MG, o atacante teve papel decisivo na conquista da Libertadores, dando o passe para os gols do título. Ao longo desse tempo, somou 133 jogos, 15 gols e 20 assistências. Também levantou a taça do Carioca, da Taça Guanabara e da Recopa Sul-Americana. À FluTV, o jogador se emocionou ao relembrar sua trajetória.

- Quando o Fred me ligou, nem pensei duas vezes. Tinha recebido uma ligação do Atlético falando que iriam me usar mais. Passaram uns 10, 20 minutos e o Fred me ligou perguntando se queria vir para cá e falei que queria. Nem tinha falado com meu empresário sobre isso. Vim acreditando que ia vencer aqui.

Keno comemora gol do Fluminense contra Aparecidense pela Copa do Brasil (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Ao falar sobre a despedida, Keno não segurou o choro. Revelou a dificuldade do momento por ter criado laços fortes com os jogadores e funcionários do dia a dia do Fluminense, a quem considera família.

- Só tenho a agradecer à torcida do Fluminense pelo apoio que sempre me passou quando eu saía nas ruas. E dizer que vou estar de longe torcendo sempre. O Fluminense é um clube que, como já falei, vai ser sempre uma família, que eu não vou esquecer nunca mais. O torcedor pode ter certeza de que o Fluminense ganha mais um torcedor, de coração, de verdade mesmo. Por onde eu for, a minha família vai torcer por vocês. Eu só tenho, de coração, que agradecer a todos. Minha família é Fluminense, minha mãe, minha esposa, meu filho, meu pai, meus irmãos, meus parentes, meus amigos... Todos torceram muito por mim enquanto eu estive aqui. E agora não será diferente.

- Vou ter outra oportunidade de outro clube, mas podem ter certeza de que eu vou sempre estar de longe torcendo para o Fluminense. Como o presidente falou, aqui vai ser sempre a minha casa. E eu sei que quando eu vier aqui, quando eu parar, serei bem-vindo e bem recebido. Então podem ter certeza de que vou vir sempre, vendo os jogos, no dia a dia. Eu construí uma família aqui, não vou esquecer do Fluminense nunca mais.

Keno foi homenageado após o treino do último sábado, recebendo dois quadros, um com sua camisa e outro com uma arte especial. No domingo, assistiu a vitória tricolor no Fla-Flu da arquibancada do Maracanã.

Veja o vídeo do Fluminense em homenagem a Keno

