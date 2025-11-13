Lance! vai às ruas e escuta opiniões de torcedores sobre Vini Jr e Virgínia
Jogador do Real Madrid iniciou namoro com influenciadora
- Matéria
- Mais Notícias
O Lance! foi às ruas do Rio de Janeiro para ouvir os torcedores sobre o relacionamento entre Vini Jr e Virgínia. Com o apresentador Amin Khader, o portal foi até Bangu para repercutir o caso com os fãs do esporte.
Vini Jr se coloca à disposição de TV após pedido de Virginia; saiba mais
Fora de Campo
Treino do Brasil tem Ancelotti conversando a sós com Vini Jr
Seleção Brasileira
Vini Jr. elogia Ancelotti e pede Seleção ’em clima de Copa do Mundo’
Seleção Brasileira
➡️ Fala de Juca Kfouri incomoda parceira de programa: 'Piada machista'
O relacionamento do atual camisa 7 do Real Madrid com a influenciadora agitou as redes sociais no último mês de outubro. Após um início marcado por polêmicas, Vini Jr e Virgínia assumiram namoro recentemente e a decisão deu no que falar. Veja o vídeo abaixo:
Vini Jr e Virgínia oficializaram o namoro no último mês
O pedido oficial do namoro entre Virgínia e Vini Jr. aconteceu no final de outubro. Ao que tudo indica, o jogador do Real Madrid foi quem tomou a iniciativa de tornar o casal oficial. Nas cores tradicionais do amor, Vini apostou no vermelho e branco para reconquistar o coração da influenciadora.
Os primeiros contatos entre Vini Jr e a influenciadora Virginia Fonseca aconteceram pelo Instagram em julho deste ano. O primeiro encontro presencial ocorreu durante a festa de aniversário de 25 anos do atleta, realizada no Rio de Janeiro em 19 de julho. A própria influenciadora mencionou que "acha" que começou a ficar com o jogador em setembro.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias