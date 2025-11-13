Fala de Juca Kfouri incomoda parceira de programa: 'Piada machista'

A apresentadora Domitila Becker confrontou o jornalista Juca Kfouri durante o programa "Fim de Papo", da UOL, transmitido nesta quinta-feira (13). O episódio ocorreu após o comunicador fazer um comentário considerado machista sobre a cobertura jornalística relacionada a Virginia, que mantém relacionamento com o jogador Vini Jr, do Real Madrid.

O jornalista Danilo Lavieri compartilhou sua experiência anterior cobrindo Bruna Marquezine durante a Copa do Mundo, quando ela namorava Neymar Jr., e mencionou que situação semelhante poderia ocorrer com Virginia no próximo mundial. Foi neste contexto que Juca Kfouri fez o comentário que gerou a reação de Domitila.

- Você quer ver o que é perder o amigo mas não perder a piada? Essa pauta, Danilo, é ou para a Domi (Domitila Becker), ou para a Milly (Lacombe), ou para a Luiza, entendeu? Isso é uma pauta para mulher repórter, não para um homem repórter. Elas falam muito melhor do que você. Pronto, agora pode bater, pode bater (risos) - disse o jornalista.

No encerramento do programa, Domitila retomou o assunto para expressar seu descontentamento.

- Juca, te admiro muito, mas eu acho que não posso deixar passar essa, cara. Achei muito ruim sua piada. É por causa de piadas machistas como essa que a gente vê tanto feminicídio, tanto preconceito e tanto machismo. Ao contrário de alguns colegas nossos, eu não vou reclamar de você para a chefia porque eu jamais faria isso, e como você fez a piada ao vivo aqui eu me sinto no direito de terminar este programa falando que me senti incomodada com esta piada. Não é a primeira vez que isso acontece, Juca. Então, se você puder, eu gostaria muito… Eu sei que você é um aliado da nossa luta diária das mulheres no futebol, no jornalismo esportivo, então gostaria de continuar contando com você do nosso lado - declarou a apresentadora.

Vini Jr e Virgínia oficializaram o namoro no último mês

O pedido oficial do namoro entre Virgínia e Vini Jr. aconteceu no final de outubro. Ao que tudo indica, o jogador do Real Madrid foi quem tomou a iniciativa de tornar o casal oficial. Nas cores tradicionais do amor, Vini apostou no vermelho e branco para reconquistar o coração da influenciadora.

Os primeiros contatos entre Vini Jr e a influenciadora Virginia Fonseca aconteceram pelo Instagram em julho deste ano. O primeiro encontro presencial ocorreu durante a festa de aniversário de 25 anos do atleta, realizada no Rio de Janeiro em 19 de julho. A própria influenciadora mencionou que "acha" que começou a ficar com o jogador em setembro.